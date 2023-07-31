Хорватия согласилась предоставлять свои порты для экспорта украинского зерна, - Кулеба

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба договорился с министром иностранных дел Хорватии Гордоном Гирличем-Радманом об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна.

"Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам и максимально воспользоваться этой возможностью. Каждый вклад в разблокирование экспорта, каждые открытые двери - это настоящий, действенный вклад в продовольственную безопасность мира. Спасибо Хорватии за конструктивную помощь", - подчеркнул Кулеба.

Министры обсудили также военную помощь Загреба Киеву.

"Главной темой наших переговоров сегодня, как и традиционно с другими партнерами, было оружие. Мы обсудили дальнейшую поддержку Хорватии... По понятным причинам не буду делиться деталями. Скажу лишь, что есть конкретные договоренности, которые вскоре будут реализованы. Отдельно отмечу, что помощь, которую оказывает Хорватия, является очень солидной, если посчитать ее долю в общем военном бюджете этой страны", - отметил Кулеба.

Главы МИД остановились на подготовке к Международной донорской конференции по разминированию в Украине, которая состоится в Загребе в октябре. Кулеба выразил благодарность Хорватии, которая взяла на себя роль одного из глобальных лидеров по разминированию в Украине.

Помощь Украине от Хорватии

Ранее РБК-Украина сообщало, что в марте Хорватия решила передать Украине вертолеты Ми-8.

В том же месяце Хорватия начала передачу Украине 14 транспортных вертолетов. В настоящее время двенадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т были выведены из состава Вооруженных сил Хорватии.

Еще в ноябре сообщалось, что Министерство обороны Хорватии согласовало передачу Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ.

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