Украина получит почти четверть миллиарда долларов на разминирование, - министр экономики

Союзники Украины согласились выделить новую финансовую помощь на гуманитарное разминирование. Всего наша страна получит почти четверть миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко в Facebook .

"Наши доноры, в том числе США, Евросоюз, Япония, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Австрия, Швейцария, Корея и Фонд Говарда Баффета суммарно выделят Украине более 244 миллионов долларов на нужды гуманитарного разминирования", - подчеркнула министр.

Она отметила, что наша страна до конца года также должна получить:

10 машин для разминирования от хорватской компании DOK-ING;

10 машин от Global Clearance Solutions;

200 пиротехнических машин;

более 600 металлодетекторов;

50 подрывных машин;

индивидуальные наборы для разминирования;

взрывозащитные костюмы;

квадрокоптеры;

роботизированные системы по обезвреживанию боеприпасов.

Свириденко рассказала, что Украина уже договорилась о локализации производства компаний DOK-ING и Hydrema.

Почти треть Украины заминирована

Напомним, ранее заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло рассказала, что почти треть территории Украины покрыта неразорвавшимися боеприпасами и наземными минами.

По ее словам, мины будут представлять опасность для мирных украинцев еще долгие годы.

При этом мирные украинцы регулярно подрываются на боеприпасах или минах, которые оставляют после себя российские оккупанты. В частности, неделю назад в Сумской области от подрыва на мине пострадал водитель трактора.