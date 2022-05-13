Кулеба закликав країни G7 передати Україні заморожені активи РФ на сотні мільярдів доларів

Україна закликає країни "Великої сімки" передати Україні заморожені активи РФ на сотні мільярдів доларів. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ці кошти підуть на відновлення країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби під час зустрічі глав МЗС G7 в Німеччині.

"Я закликаю владу країн Великої сімки прийняти законодавство і провести всі необхідні процедури, щоб конфіскувати суверенні активи Росії і передати їх Україні, щоб Україна могла використовувати ці гроші для відновлення країни", - сказав він.

За словами Кулеби, Канада вже вжила відповідних заходів і за його відчуттями, інші наслідуватимуть її приклад "швидше раніше, ніж пізніше".

Йдеться про сотні мільярдів доларів і євро, підкреслив глава МЗС.

Серед інших тем, які обговорювалися на зустрічі міністрів Великої сімки - глобальна криза з продовольством.

"Російська агресія проти України - єдина причина цієї кризи. Росія заблокувала українські порти, атакує ракетами Одесу, найбільший український порт, через який Українська агропродукція поставлялася на глобальний ринок", - сказав Кулеба.

На засіданні обговорювалися шляхи, як зняти цю блокаду і забезпечити експорт української агропродукції, зокрема, в Африку та Азію.

Нагадаємо, міністри закордонних справ групи G7 проведуть зустріч 13-14 травня. Щорічна зустріч, яка триватиме до суботи, збирає високопоставлених дипломатів з Великобританії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, США та Європейського Союзу на Балтійському курорті Вайссенхаус.

У п'ятницю також присутні міністри закордонних справ України та Молдови, а найбільш промислово розвинені країни Заходу мають намір підтвердити свою підтримку двох країн.