COVID-сертифікати для подорожей будуть готові до літа, - віце-президент Єврокомісії

У Єврокомісії очікують, що сертифікати COVID-19 для подорожей будуть готові до літа. Цей документ дозволить вакцинованим людям та тим, хто вилікувався від COVID-19 або має негативний результат тестів, перетинати кордони всередині ЄС.

Зазначимо, в понеділок розпочався двотижневий пілотний проект з тестування технологій, що проводиться кількома країнами.

"Це є пріоритетом для наших громадян, і тому я вірю, що ми впораємося (з сертифікатом, - ред.) до літа", - сказав Шефчович.

За його словами, щоб сертифікат працював, він повинен бути на смартфонах.

"Він повинен бути сумісним, щоб було можливо його перевірити. Тож це серйозне завдання, зробити це на загальноєвропейському рівні", - сказав він.