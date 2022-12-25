Хорватия переходит на евро и ожидает экономического подъема, - FT

С 1 января 2023 года Хорватия станет двадцатой страной, вводящей в свое денежное обращение евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Переход на евро для этой европейской страны, которая вскоре войдет в Шенгенскую зону, является логичным шагом, потому что на единую валюту еврозоны здесь приходится половина всех банковских депозитов и 60% всех кредитов. Как пишет FT, это больше, чем в любой стране вне еврозоны.
Кроме того, по мнению обозревателей, это станет символическим стимулом для европейского единства, поскольку Россия пытается взорвать ее своей войной против Украины.
"Это - вотум доверия к зоне евро, и Хорватия безусловно выиграет от щита евро", - заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.
По словам экспертов, переход с хорватской куны на евро должен принести пользу национальной экономике, поскольку наличие единой валютной зоны в стране с 4-миллионным населением сделает ее более привлекательной для иностранных инвестиций и мотивирует внешнюю торговлю и почти 70% туризма.
"Хорватия - это страна, которая получит наибольшую прибыль от вступления в еврозону, поскольку это устранит валютный риск, который в Хорватии самый высокий", - отметил глава Центрального банка Хорватии Борис Вуйчич.
По его словам, Хорватия имеет валютные резервы в размере 27 млрд евро - это 40% ВВП страны. При этом доходность 10-летних государственных облигаций Хорватии составила около 3,5%, что ниже, чем в Италии и Греции, и несколько выше, чем в Испании, хотя страна еще не присоединилась к евро. То есть, как отметил Вуйчич, существует огромный эффект доверия. Он признал риск того, что хорватские потребители будут обвинять именно евро в высокой инфляции, которая в прошлом месяце она и так достигла 13,5%. Однако в среднем страны, перешедшие на евро, испытали рост инфляции всего на 0,2-0,4 п. п., хотя и в периоды более низкого роста цен.
Чтобы повысить прозрачность ценообразования, магазины в Хорватии с сентября следующего года должны отражать стоимость товаров как в кунах, так и в евро, и будут делать это до конца 2023 года. Предприятиям угрожают штрафами, если они попытаются воспользоваться просто повышением цен.
Недавно РБК-Украина сообщало, что Хорватия планирует выделить Украине почти 3 млн евро. Денежные средства пойдут на приобретение машин для разминирования.
Напомним, ранее мы писали, что правительство Хорватии одобрило обучение украинских военных на своей территории, несмотря на позицию президента страны.
Кроме того, Минобороны Хорватии согласовало передачу Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ.
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