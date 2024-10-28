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Хорватия передаст Украине десятки танков и БМП

Фото: танк Leopard 2A8 (knds.com)
Автор: Татьяна Степанова

Хорватия планирует передать Украине 30 танков М-84 и 30 БМП М-80. Вместо них страна закупит у Германии 50 новых танков Leopard 2A8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Хорватии.

Как сообщается, сегодня министры обороны Хорватии и Германии Иван Анушич и Борис Писториус подписали в Берлине Письмо о намерениях.

В нем выразили готовность стран передать Украине 30 танков М-84 и 30 БМП М-80, включая запасные части и боеприпасы со складов Хорватии в обмен на компенсацию от Германии, которая будет направлена на закупку 50 танков Leopard 2A8. Эти средства частично покроют заказ новой техники.

Таким образом, Хорватия присоединится к международной программе совместной закупки Leopard 2A8. Кроме Германии, к ней уже присоединились Чехия, Литва, Швеция, Италия и Нидерланды.

Помощь Украине от Хорватии

Напомним, 8 октября Украина и Хорватия заключили двустороннее соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве. Ее подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер Хорватии Андрей Пленкович.

Соглашение с Хорватией, как и другие соглашения по безопасности Украины, будет действовать в течение 10 лет. Этим соглашением Хорватия закрепляет свою обязанность поддерживать Украину до победы в войне.

В сентябре Хорватия объявила об 11-м пакете военной помощи Украине.

Также ранее сообщалось, что Хорватия запланировала передачу Украине 14 транспортных вертолетов.

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