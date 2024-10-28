Хорватия передаст Украине десятки танков и БМП

Как сообщается, сегодня министры обороны Хорватии и Германии Иван Анушич и Борис Писториус подписали в Берлине Письмо о намерениях.

В нем выразили готовность стран передать Украине 30 танков М-84 и 30 БМП М-80, включая запасные части и боеприпасы со складов Хорватии в обмен на компенсацию от Германии, которая будет направлена на закупку 50 танков Leopard 2A8. Эти средства частично покроют заказ новой техники.

Таким образом, Хорватия присоединится к международной программе совместной закупки Leopard 2A8. Кроме Германии, к ней уже присоединились Чехия, Литва, Швеция, Италия и Нидерланды.