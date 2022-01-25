Хорватія відкличе своїх військових з НАТО у разі вторгнення Росії в Україну

Президент Хорватії Зоран Міланович виключає можливість направлення військових далі на схід Європи у складі підрозділів НАТО. За його словами, Загреб взагалі може відкликати своїх військових у разі вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dnevnik.hr .

"НАТО нарощує свою присутність, ми нічого з цим робити не будемо. Якщо буде ескалація, ми відкличемо всіх, до останнього хорватського солдата. До України це не має ніякого відношення, але в політиці (президента США, - ред.) Байдена я бачу непослідовність і небезпечну поведінку", - заявив Міланович.

Відзначимо, в грудні 2021 року він розкритикував хорватського прем'єра Андрія Пленковича за візит до Києва на тлі стягування російських військ до кордонів України.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що НАТО посилить військову присутність у країнах Східної Європи через дії Російської Федерації з нарощування військ біля українського кордону. Зокрема, в Балтійське море будуть перекинуті військові кораблі, а до Литви, Румунії та Болгарії - винищувачі.