Почему сборная Сан-Марино не побеждала до 2024 года: соратник Платини мог стать пионером

В среде футбольных болельщиков за Сан-Марино закрепилась сомнительная слава "мальчиков для битья". Когда по жребию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в соперники выпадают "бьянкадзурри", фанаты подавляющего большинства команд едва не автоматически записывают в копилку родной сборной 6 очков. Мол, с любительским подходом максимум санмаринцев – достойное поражение.

Да, для многих исполнителей сборной Сан-Марино футбол можно назвать хобби. Хотя есть и те, кто выступает в итальянской трясине. Однако так было не всегда. В 80-х у санмаринского футбола была звезда, если не планетарного масштаба, то по крайней мере европейского уровня. Его зовут Массимо Бонини.

Уроженец столицы Сан-Марино в 14 лет присоединился к местному гранду – "Ювенесу". Но шанс заиграть на взрослом уровне в родной команде не получил. Перед сезоном 1977/78 юный хавбек присоединился к "Белларии-Иджии-Марино" из итальянской Серии D, чтобы через 4 года играть уже в Серии А! Транзитом через "Форли" и "Чезену" Бонини летом 1981-го оказался в туринском "Ювентусе".

Прогресс полузащитника не остался незамеченным для функционеров. Его пригласили в молодежную сборную Италии, поскольку Футбольная федерация Сан-Марино в то время не имела признания УЕФА. В 1980-1983 гг. санмаринец успел сыграть 9 матчей за итальянскую молодежку, а в 1983 году получил Трофей Браво – приз лучшему молодому футболисту Европы.

Трудолюбие, энергичность и универсальность Бонини сделала его незаменимым для "Юве" 80-х. Его темп и выносливость позволили свободно творить главной звезде туринцев того времени – Мишелю Платини. Бок о бок они принесли "Старой синьоре" 2 Скудетто, Кубок Италии, Кубок кубков 1983/84, Кубок чемпионов 1984/85, Суперкубок Европы-1984 и Межконтинентальный кубок-1985. Еще один титул Серии А санмаринец завоевал еще до того, как стал "легкими Платини" – перед появлением француза в команде в 1982 году.

Конечно, хавбек уровня Бонини был бы уместен в сборной Италии. Его звали в "Скуадру Адзурру", но он всегда вежливо отказывал. Во-первых, не хотел терять гражданство Сан-Марино и, во-вторых, не оставлял надежды когда-нибудь сыграть за родную национальную команду на официальном уровне. Однако время шло, а признание футбола карликового государства не поступало.

Наконец УЕФА сдался в 1990 году. Сан-Марино получило право на формирование собственной национальной команды, а главной ее звездой должен был стать 31-летний Бонини. К тому времени атлетический полузащитник уже защищал цвета более скромной "Болоньи". Именно он надел капитанскую повязку на исторический поединок против Швейцарии (0:4).

Бонини играл в составе сборной Сан-Марино до 1995 года. Даже тогда, когда он уже завершил профессиональную карьеру. Однако из-за травмы пропустил первый сенсационный результат родной команды – нулевую ничью со сборной Турции в квалификации к ЧМ-1994. Победы в составе сборной так и не добыл. Можно лишь догадываться, какими были бы футбольные достижения Сан-Марино в случае существования сборной в годы расцвета Бонини...

Когда же хавбек повесил бутсы на гвоздь, то футболистов его калибра на смену в микрогосударстве не нашлось. Поиски фактически продолжаются до сих пор. Что и говорить, если за три десятилетия сборная Сан-Марино одержала всего две победы. И если дебютная победа в целом случилась в 2004-м, то первая в официальном поединке только сейчас. В обоих случаях неудачником оказался Лихтенштейн...

Объяснение долгого ожидания первой официальной победы Сан-Марино – банальное. "Бьянкадзурри" в квалификациях к чемпионатам Европы и чемпионатам мира всегда попадали в группы, где были аутсайдером №1. Совершить же подвиг на 3 очка как-то не приходилось. Шанс на перемены появился с созданием Лиги наций.

Если в первом розыгрыше турнира сборная Сан-Марино проиграла все матчи, то во втором сезоне уже половину свела вничью. Правда, на третий розыгрыш пришлось откатиться назад – Эстония и Мальта принадлежат к более откровенно сильным командам. Но вот теперь в соперники выпал такой же скромный Лихтенштейн и, очевидно, еще более слабый Гибралтар. Между первым и вторым перерыв будет недолгим?..