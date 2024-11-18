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Над пропастью. Как сборная Украины может спасти тяжелый сезон Лиги наций

Тирана, Понедельник 18 ноября 2024 08:00
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Над пропастью. Как сборная Украины может спасти тяжелый сезон Лиги наций Фото: Михаилу Мудрику и остальным "сине-желтым" грозит громкое падение (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины подходит к финальному туру Лиги наций 2024/25 в статусе аутсайдера группы B1.

Кратко о турнирных раскладах сборной Украины в турнире – в материале РБК-Украина.

Над пропастью. Как сборная Украины может спасти тяжелый сезон Лиги наций

В субботу "сине-желтые" второй раз встретились со сборной Грузии. Для сохранения шансов на первое место в квартете подопечные Сергея Реброва обязаны были побеждать. Сборной Украины стараниями Мудрика удалось оформить быстрый мяч. Однако удержать победный счет украинцы не сумели, позволив Микаутадзе сравнять.

Впрочем, интрига в группе B1 не умерла. Посодействовали этому другие конкуренты команды Реброва. Сборная Албании на своем поле расписала нулевую ничью с Чехией. Теперь балканские "орлы" и грузины имеют по 7 очков, а чешский "Локомотив" – 8 пунктов. Итак, из списка возможных итогов для каждой из команд выпали только два: национальная команда Украины (5 очков) не сможет финишировать первой, а сборная Чехии – последней.

Если албанская и грузинская команды могут завершить групповой этап на любой из четырех позиций, то для "сине-желтых" россыпь вариантов уменьшилась до трех. Правда, подняться со дна квартета подопечные Реброва смогут только в случае победы над Албанией в ее логове – "Арене Комбетаре" в Тиране.

Поскольку поражение и даже ничья с "орлами" оставит сборную Украины последней и будет означать вылет в Дивизион C, следует рассмотреть различные сценарии с победой "сине-желтых". Да, даже победа команды Реброва будет иметь разные последствия. Окончательная итоговая позиция украинского коллектива будет зависеть и от результата параллельного поединка.

Над пропастью. Как сборная Украины может спасти тяжелый сезон Лиги наций

Вариант 1. Победа Украины, победа Чехии

Самое благоприятное развитие событий для сборной Украины. Чешская команда станет победителем группы и выйдет в Дивизион A. Тем не менее, хорошие новости будут ждать и "сине-желтых". Победа подопечных Реброва вместе с успехом команды Ивана Гашека выведет украинцев на вторую итоговую позицию. Тогда национальная команда Украины сразится за место в элитной лиге турнира.

Итоговое положение команд: 1. Чехия – 11 очков, 2. Украина – 8, 3. Грузия – 7, 4. Албания – 7.

Вариант 2. Победа Украины, ничья Чехии и Грузии

Приемлимый для "сине-желтых" сценарий. Успех украинской сборной с параллельной ничьей в Оломоуце сделает национальную команду Чехии победителем группы. В то же время команда Реброва будет иметь одинаковое количество очков с Грузией (по 8). Однако в Лиге наций главным критерием распределения мест остаются очные поединки. "Сине-желтые" имеют преимущество над кавказцами (победа, ничья) и попадут в плей-офф за повышение в классе.

Итоговое положение команд: 1. Чехия – 9 очков, 2. Украина – 8, 3. Грузия – 8, 4. Албания – 7.

Вариант 3. Победа Украины, победа Грузии

Худший сценарий для сборной Украины. Победа над чехами сделает "крестоносцев" триумфатором квартета B1. В то же время "сине-желтые" с победой над Албанией в активе сравняются по очкам со сборной Чехии (по 8).

На этом позитив завершается. По тому же правилу преимущества очных поединков подопечные Реброва уступают "Локомотиву" – чешская сборная победила украинцев дома и свела вничью выездной матч. Следовательно, Украине достанется третье место и плей-офф за выживание.

Итоговое положение команд: 1. Грузия – 10 очков, 2. Чехия – 8, 3. Украина – 8, 4. Албания – 7.

Над пропастью. Как сборная Украины может спасти тяжелый сезон Лиги наций

В случае финиша на второй позиции сборная Украины встретится с одной из третьих команд Дивизиона A. Следовательно, за место в элитной компании на следующий сезон Лиги наций придется сразиться с Польшей/Шотландией, Бельгией, Венгрией или Сербией/Данией. Жеребьевка плей-офф состоится 22 ноября, а поединки этой стадии сыграют весной.

Если же национальная команда Украины завершит групповой турнир на 3-й позиции, вынуждена будет бороться за выживание. Ее соперником весной будет одна из команд, которая финиширует второй в Дивизионе C. В список потенциальных соперников попали сборные Словакии, Косово, Болгарии либо Армении. Жеребьевка – 22 ноября.

Наконец ничья или поражение в Тиране сразу отправят "сине-желтых" в Дивизион C. Старт следующего сезона Лиги наций запланирован на осень 2026 года. Дату жеребьевки кампании 2026/27 европейского турнира объявят позже.

К слову, накануне Англия и Норвегия вышли в Дивизион A Лиги наций с разгромными победами.

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