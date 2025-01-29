Хорватия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины

"Спасибо премьер-министру Пленковичу за анонсирование завтрашнего решения. Надеюсь, оно будет принято и 12 пакет Украина получит. Благодарны за подготовку этого пакета, которая сейчас крайне важна на поле боя", - сказал Шмыгаль.

Он также поблагодарил Хорватию за военную помощь и содействие во введении новых санкций против Российской Федерации.

"Санкции остаются инструментом номер один для ослабления агрессора. Договорились изучить возможности создания совместной украинско-хорватской рабочей группы, которая будет отслеживать противоправную деятельность российского "теневого флота", - отметил Шмыгаль.

Помощь Украине от Хорватии

В октябре прошлого года Украина и Хорватия заключили двустороннее соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве. Его подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер Хорватии Андрей Пленкович.

Это соглашение будет действовать в течение 10 лет. В нем Хорватия закрепляет свой долг поддерживать Украину до победы в войне.