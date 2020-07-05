У Хорватії на виборах перемагає партія прем'єр-міністра

У Хорватії ввечері 5 липня завершилося голосування на парламентських виборах. Партія HDS прем'єр-міністра Андрея Пленковича заявила про задоволення попередніми результатами.

Про це повідомляє Jutarnji list.

За попередніми результатами голосування, партія Пленковича отримує 62 місця у парламенті, що на 19 мандатів більше, чим здобуває опозиційна коаліція Restart, яку очолює Соціал-демократична партія Давора Бернардіча.

Третю позицію в парламентських перегонах займає партія DP на чолі зі співаком та підприємцем Мірославом Шкоро. Партія DP отримує 14 місць у парламенті.

Решту мандатів ділять між собою партії MOST (8), Možemo (8), SSIP/PAm./Fok (3)та HNS (1).

Нагадаємо, парламентські вибори у Хорватії було призначено після того, як прем'єр-міністр Пленкович розпустив парламент.

Розпуск парламенту Хорватії відбувся 18 травня.