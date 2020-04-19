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У Хорватії вірус COVID-19 виростили в лабораторії

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 03:44
У Хорватії вірус COVID-19 виростили в лабораторії
Ілюстративне фото (twitter.com/croatiaweek)

Це допоможе у створенні вакцини

В університетській клініці інфекційних захворювань у Загребі (Хорватія) успішно ізолювали вірус COVID-19, вирощуючи його в лабораторних умовах. Про це повідомляє Croatia Week.

Біологи відзначають, що це є першим кроком до пошуку вакцини. Ізольований вірус був відправлений до Німеччини.

"Ми вирощували вірус в лабораторних умовах з мазка пацієнта, у якого був виявлений SARS-COV-2... На отримання вакцини минає рік, а може і більше", - сказали біологи.

Раніше групи вчених змогли ізолювати вірус в лабораторіях Німеччини, Австрії, північній Італії та США.

Нагадаємо, Британії запустили в масове виробництво потенційної вакцини проти коронавірусу COVID-19. Вона ще не пройшла клінічні випробування. Вакцина розроблена вченими Оксфордського університету, до вересня повинні завершитися клінічні випробування вакцини. Тоді планується виготовити близько мільйона доз.

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