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В Хорватії стався землетрус

Новини » Надзвичайні події     23.04.2020 - 15:47
В Хорватії стався землетрус
Ілюстративне фото (statik4.msc-csem.org)

В Загребі відчувались поштовхи силою 3,2 бала

Сьогодні, 24 квітня, у хорватській столиці Загреб стався землетрус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.

Як повідомляється, хорватська сейсмологічна служба зафіксувала поштовхи силою у 3,2 бала за шкалою Ріхтера. Землетрус було відчутно в різних районах столиці, навіть у хорватському Саборі (парламенті), де саме відбувалося пленарне засідання.

Нагадаємо, раніше землетрус магнітудою 6,4 стався біля східного узбережжя Японії. Епіцентр розташовувався в 33 кілометрах на південний схід від міста Офунато, розташованого на острові Хонсю.

Також 16 квітня, на півночі Італії зафіксували землетрус магнітудою 4,2. Сам епіцентр землетрусу знаходився на глибині 3 км в малонаселеній місцевості за кілька кілометрів від міста Черіньяле.

В той же день біля берегів Індонезії зафіксований землетрус магнітудою 5,6 в Молуккському морі.

Крім того, біля Курильських островів (Російська Федерація) відбулася серія з трьох землетрусів магнітудою 5,3, і 4,1 4,2. Найпотужніший землетрус магнітудою 5,3 було зафіксовано в 100 км на схід безлюдного острова Матуа в Охотському морі.

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