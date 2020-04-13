Біля Курильських островів зафіксували серію землетрусів

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На Курилах сталися три землетруси

Біля Курильських островів (Російська Федерація) відбулася серія з трьох землетрусів магнітудою 5,3, 4,2 і 4,1. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що підземні поштовхи сталися в понеділок, 13 квітня. Найпотужніший землетрус магнітудою 5,3 було зафіксовано в 100 км на схід безлюдного острова Матуа в Охотському морі. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 97 км. Поштовхи силою 2-3 бали відчувалися жителями Північно-Курильська на острові Парамушир.

Ще два землетруси зафіксовані в районі Південних Курильських островів. Епіцентри знаходилися на відстані 120 км на схід від Південно-Курильська на острові Кунашир.

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, в кінці березня на Камчатці в Росії відбулося потужний землетрус магнітудою 7,6. Епіцентр сейсмособытия знаходився в акваторії Тихого океану на відстані 463 км південніше Петропавловськ-Камчатського міського округу. Про постраждалих не повідомлялося.

Також 31 березня в американському штаті Айдахо зафіксували два землетруси. Перший землетрус було магнітудою 6,5. Тоді також не повідомлялося про жертви і руйнування.