ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Біля Курильських островів зафіксували серію землетрусів

Новини » Надзвичайні події     13.04.2020 - 09:28
Біля Курильських островів зафіксували серію землетрусів
Ілюстративне фото (statik4.msc-csem.org)

На Курилах сталися три землетруси

Біля Курильських островів (Російська Федерація) відбулася серія з трьох землетрусів магнітудою 5,3, 4,2 і 4,1. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що підземні поштовхи сталися в понеділок, 13 квітня. Найпотужніший землетрус магнітудою 5,3 було зафіксовано в 100 км на схід безлюдного острова Матуа в Охотському морі. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 97 км. Поштовхи силою 2-3 бали відчувалися жителями Північно-Курильська на острові Парамушир.

Ще два землетруси зафіксовані в районі Південних Курильських островів. Епіцентри знаходилися на відстані 120 км на схід від Південно-Курильська на острові Кунашир.

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, в кінці березня на Камчатці в Росії відбулося потужний землетрус магнітудою 7,6. Епіцентр сейсмособытия знаходився в акваторії Тихого океану на відстані 463 км південніше Петропавловськ-Камчатського міського округу. Про постраждалих не повідомлялося.

Також 31 березня в американському штаті Айдахо зафіксували два землетруси. Перший землетрус було магнітудою 6,5. Тоді також не повідомлялося про жертви і руйнування.

США перехопили російські літаки-розвідники біля Аляски У Китаї стався потужний землетрус
Новини України землетрусРосійська ФедераціяКурильские острова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся