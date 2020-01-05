У Хорватії проходить другий тур президентських виборів

В Хорватії 5 січня стартував другий тур президентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна.

Як відомо, у першому турі лідирував колишній прем'єр-міністр і лідер Соціал-демократів Зоран Мілановіч. Йому вдалося набрати 29,5% голосів. Чинний президент Колінда Грабар-Кітаровіч посіла друге місце з результатом 26,7% голосів.

Грабар-Кітаровіч балотується на другий термін. У 2015 році вона стала першою в історії Хорватії жінкою-президентом.

За даними Державної виборчої комісії Хорватії, правом голосу на цих виборах мають більш 3,85 млн виборців, у тому числі майже 177 тис. проживають за кордоном. Населення республіки складає 4,1 млн осіб.

Нагадаємо, 24 листопада в Румунії відбувся другий тур президентських виборів, на яких перемогу здобув чинний лідер країни Клаус Йоханніс.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі закінчився термін, відведений депутатам Кнесету (однопалатного парламенту) на формування урядової коаліції, через що парламент вважається розпущеним.