У Хорватії на місяць зупинили громадський транспорт

Національний орган цивільного захисту Хорватії ухвалив рішення про зупинку громадського транспорту в країні з метою протидії поширенню коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CroatiaWeek.

Зазначається, що рішення про зупинку роботи громадського транспорту набуває чинності у неділю, 22 березня, та триватиме наступні 30 днів.

Рішення стосується внутрішнього та міжнародного автомобільного пасажирського транспорту, залізничного пасажирського транспорту, трамвайного чи іншого міського громадського транспорту. Заборона не поширюється лише на послуги таксі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 22 березня у Києві у громадський транспорт пропускатимуть лише за спеціальними перепустками. Скористуватися громадським транспортом у столиці зможуть лише працівники критично важливих інфраструктурних об'єктів.

Також обмеження на роботу громадського транспорту ввели у Тернополі. З понеділка, 23 березня, робота громадського транспорту буде зупинена, однак буде створено спеціальні перевезення для працівників інфраструктурних об'єктів.

Крім того, у Вінниці частково скасували пільговий проїзд у громадському транспорті. Обмеження діятимуть в період з 5:30 до 10:00 та з 17:00 до 21:00. У двосекційному транспорті збільшили дозволену кількість пасажирів.