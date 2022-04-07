ЗСУ розбили підрозділ російської артилерії в Херсонській області
Фото: російську артилерію розбили в Херсонській області (facebook.com/mod mil rus)
Збройні сили України розбили підрозділ російської артилерії в Херсонській області. Передбачається, що він готувався до обстрілів населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
"У Херсонській області українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів. На жаль, частина "визволителів" втекла", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові в Сумській області збили ракету, яка летіла на Полтаву.
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