Хорошковський не консультує Кабмін, - Гончарук

Колишній віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський не надає консультативні послуги Кабінетові міністрів України. Про це розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Гончарука, він проводив зустріч з Хорошковським більше місяця тому, на якій той розповідав про свій досвід реформування митної служби.

"Я вважаю, що ми повинні використовувати всі доступні нам інструменти і досвід для того, щоб реформи робилися максимально швидко", - сказав Гончарук.

При цьому Гончарук зазначив, що ніяких консультацій Кабміну Хорошковський не проводить.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Валерій Хорошковський консультує ВП з питань української митниці. Також Богдан зазначив, що призначення Хорошковського на посаду голови митниці є правильним рішенням з точки зору ефективності.

Також РБК-Україна писало, що заступник голови Офісу президента України Андрій Смирнов відвідував офіс Валерія Хорошковського. Візит Смирнова в офіс Хорошковського відбувся ввечері 30 жовтня.