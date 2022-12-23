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Хорошее начало. Госсекретарь США обсудил украинский мирный план с лидерами G7

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Пятница 23 декабря 2022 00:57
Хорошее начало. Госсекретарь США обсудил украинский мирный план с лидерами G7 Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил мирное предложение Украины со своими коллегами по "Большой семерке" после визита главы Украинского государства Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я могу просто сказать вам, что мы смотрим на то, что он (Зеленский, - ред.) выдвинул. Я только что смотрел сегодня утром видео с нашими партнерами по G7. И это одна из вещей, о которых мы говорили", - сказал Блинкен журналистам.

Госсекретарь Штатов назвал формулу мира Зеленского "хорошим началом".

"Это то, что каждый должен иметь возможность, так или иначе, сплотиться", - отметил он.

При этом Блинкен не уточнил, сколько времени потребуется США и Украине для совместной оценки плана. Представитель Совета национальной безопасности Штатом Джон Кирби заявил, что стороны договорились о рассмотрении плана вчера на встрече Зеленского со своим американским коллегой Джо Байденом.

"Из всех наших разговоров с Украиной, включая вчерашние разговоры между президентом Байденом и президентом Зеленским, ясно, что у нас одни и те же цели: свободная и независимая, процветающая, демократическая Украина, которая демонстрирует, что принципы Устава Организации Объединенных Наций соблюдаются, в том числе в отношении территориальной целостности, суверенитета и независимости, и это то, что вчера подтвердил президент", - сказал Блинкен.

Он также добавил, что РФ не проявляет "никакой значимой заинтересованности" в дипломатии, направленной на прекращение войны.

Ранее посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Штаты и страны G7 поддерживают мирный план, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Украина предлагает "формулу мира", чтобы остановить разрушительную российскую войну. Она заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе войск РФ с оккупированных территорий.

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