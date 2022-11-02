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Резников провел телефонные разговоры с министрами обороны Италии и Финляндии

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Среда 02 ноября 2022 21:20
Резников провел телефонные разговоры с министрами обороны Италии и Финляндии Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина обсудила с Италией и Финляндией дополнительные пути усиления обороноспособности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

"В первый же день после праздников в Италии пообщался с новым министром обороны страны Гвидо Крозетто", - говорится в сообщении.

Резников поздравил своего коллегу с назначением и сообщил о наличии хороших новостей. По его словам, правительство Италии продолжит поддержку Украины. В ходе разговора министры обсудили перспективы сотрудничества по многосторонним проектам.

Также Резников сообщил, что имел продуктивный разговор с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном.

"Мы обсудили дополнительные пути усиления украинской обороноспособности. Мы безгранично благодарны за мощную поддержку", - добавил Резников.

Италия заморозила новый пакет военной помощи Украине, но временно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Италию и Францию предоставить систему ПВО SAMP-T.

Также россияне запустили фейк о контрабанде украинского оружия в Финляндию.

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