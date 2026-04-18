"Хорошие новости" по Ирану? Трамп намекнул на прогресс в переговорах

"Похоже, на Ближнем Востоке с Ираном дела идут очень хорошо, - заявил Трамп журналистам на борту Air Force One. - Мы ведем переговоры в течение выходных. Я ожидаю, что все пройдет хорошо. Многие из этих вопросов уже обсуждены и согласованы".

Он подчеркнул, что главным условием для США остается отказ Ирана от ядерного оружия.

"Главное, чтобы Иран не имел ядерного оружия. Нельзя позволить Ирану иметь ядерное оружие, и это важнее всего остального", - добавил американский лидер.

В то же время Трамп дал понять, что в случае отсутствия договоренностей США могут отказаться от перемирия и продолжить давление, включая блокаду иранских портов.

Президент США заявил, что прямые переговоры между США и Ираном могут состояться уже в эти выходные, однако дипломаты сомневаются в реалистичности таких планов.

В частности, в столице Пакистана Исламабаде, где ранее проходили переговоры, пока не зафиксировано подготовки к новой встрече.

В то же время посредники продолжают работу. Главнокомандующий армии Пакистана Асим Мунир проводит консультации в Тегеране, а стороны, как сообщил пакистанский источник, рассматривают возможность заключения предварительного меморандума, который может стать основой для более широкого соглашения в течение следующих 60 дней.

Переговоры между США и Ираном

Предыдущие заявления сторон свидетельствуют, что Вашингтон и Тегеран уже приблизились к договоренностям - по данным СМИ, они "в принципе договорились" о новом соглашении, хотя ряд ключевых вопросов оставался открытым.

На этом фоне в США не исключали, что президент Дональд Трамп может пойти на частичные уступки, учитывая внутреннее давление и ситуацию на энергетических рынках.