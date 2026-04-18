RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Хорошие новости" по Ирану? Трамп намекнул на прогресс в переговорах

09:20 18.04.2026 Сб
2 мин
Американский лидер сделал громкое заявление об Иране, но готовы ли стороны к встрече?
aimg Мария Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил о "достаточно хороших новостях" в переговорах с Ираном, но предупредил, что перемирие может завершиться без соглашения.

"Похоже, на Ближнем Востоке с Ираном дела идут очень хорошо, - заявил Трамп журналистам на борту Air Force One. - Мы ведем переговоры в течение выходных. Я ожидаю, что все пройдет хорошо. Многие из этих вопросов уже обсуждены и согласованы".

Он подчеркнул, что главным условием для США остается отказ Ирана от ядерного оружия.

"Главное, чтобы Иран не имел ядерного оружия. Нельзя позволить Ирану иметь ядерное оружие, и это важнее всего остального", - добавил американский лидер.

В то же время Трамп дал понять, что в случае отсутствия договоренностей США могут отказаться от перемирия и продолжить давление, включая блокаду иранских портов.

Президент США заявил, что прямые переговоры между США и Ираном могут состояться уже в эти выходные, однако дипломаты сомневаются в реалистичности таких планов.

В частности, в столице Пакистана Исламабаде, где ранее проходили переговоры, пока не зафиксировано подготовки к новой встрече.

В то же время посредники продолжают работу. Главнокомандующий армии Пакистана Асим Мунир проводит консультации в Тегеране, а стороны, как сообщил пакистанский источник, рассматривают возможность заключения предварительного меморандума, который может стать основой для более широкого соглашения в течение следующих 60 дней.

Переговоры между США и Ираном

Предыдущие заявления сторон свидетельствуют, что Вашингтон и Тегеран уже приблизились к договоренностям - по данным СМИ, они "в принципе договорились" о новом соглашении, хотя ряд ключевых вопросов оставался открытым.

На этом фоне в США не исключали, что президент Дональд Трамп может пойти на частичные уступки, учитывая внутреннее давление и ситуацию на энергетических рынках.

В то же время сам Трамп заявил, что переговоры выходят на финальный этап и соглашение может быть заключено в ближайшие дни. По его словам, Иран соглашается на бессрочную приостановку ядерной программы, вывоз запасов обогащенного урана и отказ от поддержки группировок, в частности "Хезболлы" и ХАМАС.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд ТрампБлижний востокЯдерное оружие