Хомчак про одиночні постріли на Донбасі: їх можна було б не враховувати

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак закликав не перебільшувати значення поодиноких порушень режиму припинення вогню на Донбасі. За його словами, такі постріли можна було б не враховувати.

Про це він заявив в ході робочої поїздки президента України Володимира Зеленського в Донецьку область, передає прес-служба президента.

За його словами, слід відрізняти одиночні постріли з боку бойовиків від обстрілів. Він уточнив, що з початку перемир'я не зафіксовано жодного обстрілу. А поодинокі постріли були і раніше при більш серйозних обстрілах.

"Раніше ми їх не фіксували взагалі. Вони неприцільні, вони не долітають до наших позицій. Але ми чітко визначилися, що нікого не обманюємо. В першу чергу суспільство, щоб всі розуміли, що відбувається. Загалом їх можна було б не враховувати", - зазначив Хомчак.

Нагадаємо, 7 серпня бойовики на Донбасі три рази порушили режим "тиші"; з української сторони втрат немає.

До цього президент Володимир Зеленський заявляв, що після оголошення про припинення вогню з 27 липня дотримується режим тиші.