ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Бойовики використовують перемир'я для відпрацювання ударів по Україні, - розвідка

Донбас, П'ятниця 07 серпня 2020 14:59
Бойовики використовують перемир'я для відпрацювання ударів по Україні, - розвідка
Фото: бойовики на Донбасі (news.online.ua)
Автор: РБК-Україна

Відпрацьовуються удари по підконтрольній Україні території

Проросійські бойовики використовують режим припинення вогню на Донбасі для відпрацювання ударів по об'єктах на підконтрольній Україні території. Зокрема, йде підготовка артилерійських частин.

Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк.

За даними розвідки, в умовах режиму припинення вогню командування окупантів проводить інтенсивну підготовку для підвищення боєздатності своїх підрозділів. На цьому тижні противник провів штабні тренування з управління військами, тактичні навчання з артилерійськими підрозділами, двосторонні ротні тактичні навчання, збори зі снайперами і розвідниками.

"У той же час, за інформацією ГУР Міноборони України, для тренування чергових артилерійських розрахунків цілями визначалися об'єкти, які знаходяться на підконтрольній Україні території в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 серпня бойовики вже тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, але в результаті обстрілів втрат серед українських військових немає.

Раніше також повідомлялося, що у президента України Володимира Зеленського розраховують на обмін полоненими в найближчі тижні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Донбасбойовикирежим прекращения огня
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся