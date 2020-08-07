Бойовики використовують перемир'я для відпрацювання ударів по Україні, - розвідка

Фото: бойовики на Донбасі (news.online.ua)

Відпрацьовуються удари по підконтрольній Україні території

Проросійські бойовики використовують режим припинення вогню на Донбасі для відпрацювання ударів по об'єктах на підконтрольній Україні території. Зокрема, йде підготовка артилерійських частин.

Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк.

За даними розвідки, в умовах режиму припинення вогню командування окупантів проводить інтенсивну підготовку для підвищення боєздатності своїх підрозділів. На цьому тижні противник провів штабні тренування з управління військами, тактичні навчання з артилерійськими підрозділами, двосторонні ротні тактичні навчання, збори зі снайперами і розвідниками.

"У той же час, за інформацією ГУР Міноборони України, для тренування чергових артилерійських розрахунків цілями визначалися об'єкти, які знаходяться на підконтрольній Україні території в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 серпня бойовики вже тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, але в результаті обстрілів втрат серед українських військових немає.

Раніше також повідомлялося, що у президента України Володимира Зеленського розраховують на обмін полоненими в найближчі тижні.