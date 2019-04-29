Україна збільшує витрати на армію, - рейтинг SIPRI

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Росія вперше не увійшла в п'ятірку лідерів

Сполучені Штати Америки (США) витрачають найбільшу кількість коштів на оборонні потреби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI).

За даними SIPRI, у 2018 році Сполучені Штати витратили на армію 649 млрд доларів, що на 4,6% більше у порівнянні з попереднім роком. Друге місце в рейтингу посів Китай, його витрати на військові потреби минулого року склали 250 млрд доларів.

Україна в загальному рейтингу країн за витратами на військові потреби піднялася на 4 позиції та посіла 39 місце. Минулого року витрати України на оборону склали 4,8 млрд доларів.

Також у першу п'ятірку лідерів увійшли Саудівська Аравія, Індія та Франція.

Зазначимо, що Російська Федерація вперше з 2009 року не увійшла в п'ятірку лідерів за витратами на військові потреби. Витрати Росії минулого року склали 61,4 млрд доларів. В загальному рейтингу країн Росія посіла шосте місце.

Крім того, найвищі темпи росту витрат на оборону показала Туреччина. В 2018 році її витрати збільшилися відразу на 24%. Минулого року Туреччина витратила 19 млрд доларів.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак розповів, скільки нових зразків військової техніки отримали Збройні сили протягом останнього часу. За словами Полторака, Збройні сили отримали 120 нових зразків техніки, яких раніше не було на озброєнні українських військ. Також Міноборони допустило до експлуатації понад 330 одиниць озброєння та військової техніки.