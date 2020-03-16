Холодов ініціював захисні заходи для підприємців на час карантину

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Холодів запропонував ряд захисних заходів для підприємців на час карантину в Україні, викликаного пандемією коронавірусу. Про це Холодов написав на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Тисячі підприємців зараз мізкують над тим, як оплачувати оренду, чим платити зарплати й чи звільняти персонал. Ніхто не очікував такої пандемії коронавірусу. Що може зробити влада? Для початку - знизити податки для бізнесу", - пише нардеп, додаючи, що подав у Комітет з податкової політики пропозиції про звільнення від оплати податків, зниження податкових ставок та інших пільг для бізнесу на час карантину та економічного спаду.

Водночас, політик тимчасово пропонує:

частково скасувати або знизити ПДФО;

скасувати військовий збір;

звільнити від єдиного податку підприємців на 1 і 2 групи, знизити ставку для 3 групи;

зменшити ставку ЄСВ для тих, хто на загальній системі оподаткування та 3 групи єдиного податку, скасувати ЄСВ для 1 і 2 груп ЄП;

знизити податок на прибуток для компаній на 25%;

звільнити від земельного податку і податку на нерухомість юросіб;

ввести касовий метод визнання ПДВ-зобов'язань і податкового кредиту.

"Криза - хороший привід звільнити від ЄСВ "сплячих" ФОП назавжди. Ці пропозиції зараз розглядає Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради", - резюмує Холодов.

Як раніше писало РБК-Україна з посиланням на джерела, президент України Володимир Зеленський через ситуацію з коронавірусом буде розглядати питання введення надзвичайного стану.

Нагадаємо, раніше Зеленський вимагав ввести режим надзвичайної ситуації у Чернівецькій та Житомирській областях. У цих регіонах раніше були виявлені випадки коронавірусу.

Крім того, у рамках заходів щодо стримування коронавірусу в країні з 18 березня припиняються всі внутрішні пасажирські перевезення. Мова йде про автобусні, залізничні та авіаперевезення.