Холодный фронт надвигается: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

В Украине сегодня, 10 июля, все еще продержится сильная жара. Но уже 11-го июля ожидается снижение температуры воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Сегодня сильная жара продержится на востоке, юге и в центре. Ожидается от +33 до +39 градусов. На Житомирщине от +25 до +27 градусов, на Черниговщине +32 градусов, на Киевщине до +33 градусов, на Сумщине +35 градусов.

В центре также температурная пестрота: от +25 градусов в Винницкой области до +37 градусов на Днепропетровщине. А вот в западных областях будет до +19 градусов.



"Дожди, грозы, сильные ливни - это 10-го июля придется на западную часть и Винницкую область, вечером дожди могут дойти до Житомирщины и Киевщины. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно", - пишет Диденко.

А вот уже 11-го июля ожидается снижение температуры воздуха. В частности, в Киеве в пятницу прогнозируется от +23 до +25 градусов.