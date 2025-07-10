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Холодний фронт насувається: якою буде погода в Україні в найближчі дні

Четвер 10 липня 2025 07:00
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Холодний фронт насувається: якою буде погода в Україні в найближчі дні Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 10 липня (freepik com)
Автор: Наталія Кава

В Україні сьогодні, 10 липня, все ще протримається сильна спека. Але вже 11-го липня очікується зниження температури повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Сьогодні сильна спека протримається на сході, півдні та в центрі. Очікується від +33 до +39 градусів. На Житомирщині від +25 до +27 градусів, на Чернігівщині +32 градусів, на Київщині до +33 градусів, на Сумщині +35 градусів.

У центрі також температурна строкатість: від +25 градусів на Вінниччині до +37 градусів на Дніпропетровщині. А ось в західних областях буде до +19 градусів.
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"Дощі, грози, сильні зливи - це 10-го липня припаде на західну частину та Вінниччину, ввечері дощі можуть дійти до Житомирщини та Київщини. На решті території України буде сухо та сонячно", - пише Діденко.

А ось вже 11-го липня очікується зниження температури повітря. Зокрема, у Києві в п'ятницю прогнозується від +23 до +25 градусів.

Також ми писали, синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий та за сумісництвом найспекотніший місяць літа.

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