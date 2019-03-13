Холодницький заявив, що НАБУ не передає матеріали про схеми в "Укроборонпромі"

САП витребувала у НАБУ матеріали справи, однак їх досі не передали

Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что НАБУ не передает материалы дела о схемах в "Укроборонпроме". Об этом он рассказал на заседании временной следственной комиссии в парламенте, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, 2 марта 2016 года НАБУ зарегистрировало дело о поставках на сумму 56 млн гривен на Харьковский бронетанковый завод фиктивными предприятиями.

"Мы посылали письмо заместителю директора НАБУ Гизо Углаве о снижении интенсивности расследования. Нам ответили, что на это дело не хватает времени и что его будут расследовать только с гарантиями, что оно попадет в суд", – сообщил Холодницкий.

По его словам, на одном из общих заседаний детектив НАБУ даже предложил передать дело в полицию.

"Создавалась видимость, что дело не лежит, что в нем что-то делается. Процессуальным руководителям не представялась информация о переписке НАБУ и "Укроборонпрома". Мы эти письма впервые увидели в журналистском расследовании, хотя у НАБУ нет полномочий выдавать такие документы", - добавил глава САП.

Холодницкий утверждает, что его ведомство начало собственное расследование после публикации первой части расследования программы "Наші гроші" о схемах в "Укроборонпроме".

"В зафиксированной переписке Рогоза или Жуков даже сбрасывали детективу текст письма, которое на предприятия должно было отправлять НАБУ", – уточнил он.

Холодницкий также отметил, что САП вытребовала у НАБУ материалы дела, однако их до сих пор не передали, якобы под предлогом того, что "документы до сих пор сшивают".

РБК-Украина писало, что в Верховной раде сегодня началось экстренное заседание Временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию фактов разворовывания средств, выделенных на усиление обороноспособности украинской армии, в частности по хищениям в "Укроборонпроме".

Ранее сообщалось, что антикоррупционный комитет Верховной рады планирует в среду принять решение по фактам, которые были обнародованы в журналистском расследовании "Наші гроші" о хищениях в "Укроборонпроме".