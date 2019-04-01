Холодницький задекларував понад 2,4 млн зарплати за рік

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький задекларував за минулий рік 2 млн 403 тис. 749 гривень зарплати, отриманої за основним місцем роботи. Про це повідомляє РБК-Україназ посиланням на дані в його електронній декларації, опублікованій в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Крім того, Холодницький показав 700 тис. 975 гривень та 1 тис 403 євро, розміщених на банківських рахунках. а також 34 тис. євро та 160 тис. доларів готівкою.

Також кервник САП задекларував Volkswagen Touareg 2013 року випуску вартістю 900 тис. гривень, квартиру у Вишневому площею 61,1 метр квадратний та дві земельні ділянки.

РБК-Україна писало, що генеральний прокурор України Юрій Луценко задекларував за минулий рік дохід у розмірі 1 млн 807 тис. 499 гривень. Декларацію він оприлюднив 1 квітня.

Крім того, сьогодні з'явилася декларація прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, який задекларував за минулий рік дохід у розмірі 9 млн 372 тис. 991 гривню.

Зазначимо, раніше посол США в Україні Марі Йованович заявила, що потрібно змінити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Йованович вважає, що Холодницькому не можна довірити ведення антикорупційних справ