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Луценко показав в декларації понад 1,8 млн гривень доходу

Новини » Політика    01.04.2019 - 15:42
Луценко показав в декларації понад 1,8 млн гривень доходу
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Гройсман задекларував дохід у розмірі 1 млн 807 тис. 499 гривень

Генеральний прокурор України Юрій Луценко задекларував за минулий рік дохід у розмірі 1 млн 807 тис. 499 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані в його електронній декларації, опублікованій в Єдиному державному реєстрі декларацій.

В 2018 році дохід Гройсмана складався із заробітної плати на посаді генпрокурора 1 млн 782 тис. 654 гривень,  доходів від відчуження рухомого майна - 24 тис. 845 гривень. 

Дружина генпрокурора Ірина Луценко, яка є представником президента у Верховній раді, задекларувала 447 тис. 695 гривень, отриманих за основним місцем роботи (ВР). Крім того, Ірина Луценко отримала 90 тис. гривень в Раді як компенсацію за проїзд та 422 тис. 880 гривень компенсації на ведення депутатської діяльності. 

Також дружина генпрокурора задекларувала дохід від: надання майна в оренду - 750 тис. гривень, страхових виплат - 40 тис. 167 гривень, оплата авіаквитків та оплата проживання від ООН - 49 тис. 304 гривень та 27 тис. 722 гривень, дохід від надання майна в оренду - 146 тис. 455 гривень.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман задекларував за минулий рік дохід у розмірі 9 млн 372 тис. 991 гривню.

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій за 2018 рік задекларував нерухомість у Львові, а також мільйони готівкою. 

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