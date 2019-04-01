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Гройсман задекларував понад 9 млн гривень доходу за 2018 рік

Новини » Суспільство    01.04.2019 - 12:59
Гройсман задекларував понад 9 млн гривень доходу за 2018 рік
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман задекларував дохід у розмірі 9 млн 372 тис. 991 гривню

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман задекларував за минулий рік дохід у розмірі 9 млн 372 тис. 991 гривню. Відповідні дані наведено в його електронній декларації, опублікованій в Єдиному державному реєстрі декларацій.

В 2018 році дохід Гройсмана складався із заробітної плати на посаді прем'єр-міністра - 443 тис. 430 гривень, доходів від надання нерухомого майна в оренду – 5 млн 198 тис. 000 гривень та доходів від розміщення коштів на банківських рахунках - 3 млн 731 тис. 561 гривеню.

Дружина Гройсмана Олена задекларувала 3 млн 140 тис. 262 гривень.

Також прем'єр задекларував 230 тис. гривень готівкою. На банківських рахунках у нього зберігається 30 млн 581 тис. 106 гривень, 492 тис. 935 євро і 851 тис. 231 долар.

У його дружини на банківських рахунках зберігається 477 тис. 442 євро, 339 тис. 820 доларів і 8 млн 919 тис. 550 гривень, готівкою - 95 тис. гривень.

Додамо, що в 2018 році також не відбулося змін в переліку нерухомого майна, яке належить Гройсману.

Нагадаємо, Гройсман задекларував понад 17 млн гривень доходу за 2017 рік

Гройсман задекларував понад 15 млн гривень доходу за 2016 рік. Зокрема, його заробітна плата в 2016 році склала 281 тис. гривень, а його доход включає також відсотки за депозитами, розміщеними в українських банках - в розмірі 154 тис. гривень.

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