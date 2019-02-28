Холодницький розповів про наслідки скасування статті про незаконне збагачення

Холодницький повідомив, що доведеться закрити близько 70 кримінальних справ

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что около 70 уголовных дел должны быть закрыты после признания неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение. Об этом сообщает Укринформ.

В частности, если уголовное дело находится на стадии следствия, то должно быть закрыто постановлением следователя или прокурора.

"Сейчас изучаем ЕРДР, чтобы назвать точную цифру всех производств. По моей информации, есть около 70 дел, которые должны быть закрыты", - сказал он.

Холодницькій назвал решение Конституционного суда о признании неконституционной ст. 368-2 УК "ударом по реформам".

РБК-Украина писало, что после обнародования решения КСУ о неконституционности статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении возникнет много проблем. В частности, многочисленные громкие производства по статье 368-2 должны быть прекращены. Кроме того, моральный и физический вред, причиненный неконституционными актами или действиями, подлежит возмещению согласно закону.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко срочно внесет в парламент новый законопроект по статье о незаконном обогащении. В новом законе будут учтены замечания Конституционного суда Украины к этой статье Уголовного кодекса Украины.