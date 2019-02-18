Холодницький подав до суду заяву щодо відводу прокурора у справі Мартиненка

У Шевченківському суді Києва завтра відбудеться чергове судове засідання у справі Мартиненка

В Шевченковском районном суде Киева 19 февраля состоится очередное судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-нардепа Николая Мартыненко и других лиц в завладении средствами государственного предприятия НЭК "Энергоатом" и по факту завладения средствами ГП "Востгок". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП на странице в Facebook.

Как отмечается, руководитель САП Назар Холодницкий подал заявление в суд о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения суда от 27 сентября 2018 года в указанном производстве, которым удовлетворено заявление адвоката Петра Бойко об отводе прокурора САП Андрея Перова.

"Учитывая, что единственным мотивом отвода прокурора было решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которое признано противоправным и отменено постановлением Большой Палаты Верховного Суда от 22 января 2019 года, вновь открывшиеся обстоятельства, а именно незаконность указанного решения и отсутствие оснований для отвода, которые существовали на момент принятия решения и на которых говорили прокуроры в судебном заседании, нашли свое отражение в окончательном судебном решении, которое обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении

Отметим, в начале августа Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции вернуть на доработку прокурорам дело Николая Мартыненко. Кроме Мартыненко обвинительный акт касается еще пяти фигурантов. Это руководитель ОАО ОГХК Руслан Журило, гендиректор ГП "Восточный ГОК" Александр Сорокин, первый заместитель главы "Нафтогаза" Сергей Перелома, заместитель гендиректора госконцерна "Ядерное топливо" Владимир Богданец и руководитель дочернего предприятия "Атомкомплект" в составе "Энергоатома" Валерий Васильков.

В октябре прошлого года в Шевченковском районном суде города Киева зачитали обвинительный акт в деле Мартыненко.

11 февраля с участием прокуроров САП в Шевченковском районном суде города Киева состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению конкурсных торгов ГП "НАЭК Энергоатом" по закупке оборудования на украинские АЭС.