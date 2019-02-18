Холодницький подав до суду заяву щодо відводу прокурора у справі Мартиненка

У Шевченківському суді Києва завтра відбудеться чергове судове засідання у справі Мартиненка
В Шевченковском районном суде Киева 19 февраля состоится очередное судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-нардепа Николая Мартыненко и других лиц в завладении средствами государственного предприятия НЭК "Энергоатом" и по факту завладения средствами ГП "Востгок". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП на странице в Facebook.
Как отмечается, руководитель САП Назар Холодницкий подал заявление в суд о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения суда от 27 сентября 2018 года в указанном производстве, которым удовлетворено заявление адвоката Петра Бойко об отводе прокурора САП Андрея Перова.
"Учитывая, что единственным мотивом отвода прокурора было решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которое признано противоправным и отменено постановлением Большой Палаты Верховного Суда от 22 января 2019 года, вновь открывшиеся обстоятельства, а именно незаконность указанного решения и отсутствие оснований для отвода, которые существовали на момент принятия решения и на которых говорили прокуроры в судебном заседании, нашли свое отражение в окончательном судебном решении, которое обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении
В октябре прошлого года в Шевченковском районном суде города Киева зачитали обвинительный акт в деле Мартыненко.
11 февраля с участием прокуроров САП в Шевченковском районном суде города Киева состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению конкурсных торгов ГП "НАЭК Энергоатом" по закупке оборудования на украинские АЭС.