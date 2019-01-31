Холодницький анонсував нове подання про зняття депутатської недоторканості з Дубневича

Оновлене подання на Дубневича САП спочатку подасть до ГПУ

В ближайшее время в Верховную раду внесут новое представление на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа из фракции "Блок Петра Порошенко" Ярослава Дубневича. Как информирует РБК-Украина, об этом сказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в интервью ZIK.

Речь идет о обновленном представлении в Верховную раду о согласии на привлечение Дубневича к уголовной ответственности.

"Я дал время на устранение всех недостатков. Уверен, что на этой неделе или на следующей, представление на Дубневича будет повторно внесено в Генеральную прокуратуру", - сказал Холодницкий.

Ранее в ГПУ заявляли, что представление на Дубневича нужно доработать в части доказательной базы.

Напомним, 30 января 2019 года Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения еще трем подозреваемым в возможном завладении 92,27 миллионов гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в деле народного депутата Ярослава Дубневича.

Как писало РБК-Украина ранее, детективы НАБУ завершили расследование так называемого "газового дела народных депутатов Ярослава и Богдана Дубневичей" о завладения природным газом НАК "Нафтогаз Украины" в размере более 308 млн кубометров на сумму свыше 1,4 млрд гривен.