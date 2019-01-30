"Справа Дубневича": суд обрав запобіжний захід ще трьом підозрюваним у розкраданнях на УЗ

Фото: Ярослав Дубневич (из открытых источников)

Одну з підозрюваних відпустили під особисте зобов'язання

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід ще трьом підозрюваним у можливому заволодінні 92,27 мільйонів гривень філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" у справі народного депутата Ярослава Дубневича. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Слово і діло".

Зазначено, що суд відправив під нічний домашній арешт колишнього директора ТОВ "Арго" Антона Шевченка і поклав на нього ряд обов'язків: не виходити з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу; прибувати за кожним викликом і вимогу. Також Шевченко зобов'язали повідомляти про зміну своїх місць проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування зі свідками і підозрюваними в справі; здати на зберігання закордонного паспорта і носити електронний браслет.

Під нічний домашній арешт відправили і начальника відділу верхньої будови колії філії "Центр забезпечення виробництва" УЗ Андрія Степаненка. На нього поклали ті ж обов'язки, крім здачі на зберігання закордонного паспорта.

При цьому суд відпустив під особисте зобов'язання ще одного підозрюваного, робітницю відділу філії ЦОП Клепак. На неї поклали такі ж обов'язки, як і на Степаненко.

За даними слідства, підозрювані протягом грудня 2015 - березня 2017 років організували закупівлю УЗ стрілочної продукції за завищеними цінами із залученням підконтрольних підприємств-посередників і таким чином заволоділи коштами філії ЦОП УЗ в сумі близько 93,27 млн ​​гривень.

У НАБУ поінформували, що трьох підозрюваних затримали і зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, 18 січня Солом'янський райсуд уже обрав запобіжний захід трьом особам, затриманим за підозрою у заволодінні 93,2 млн гривень філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

Зазначимо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила в Генеральну прокуратуру України подання про зняття недоторканності з Дубневича.

Як писало РБК-Україна раніше, детективи НАБУ завершили розслідування так званої "газової справи народних депутатів Ярослава і Богдана Дубневичів" про заволодіння природним газом НАК "Нафтогаз України" в розмірі понад 308 млн кубічних метрів на суму понад 1,4 млрд гривень.