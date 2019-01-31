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Холодницький анонсував нове подання про зняття депутатської недоторканості з Дубневича

Новини » Політика    31.01.2019 - 03:00
Холодницький анонсував нове подання про зняття депутатської недоторканості з Дубневича
Фото: Ярослав Дубневич (з відкритих джерел)

Оновлене подання на Дубневича САП спочатку подасть до ГПУ

Найближчим часом до Верховної ради внесуть нове подання на зняття депутатської недоторканості із нардепа з фракції "Блок Петра Порошенка" Ярослава Дубневича. Як інформує РБК-Україна, про сказав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в інтерв'ю ZIK.

Йдеться про оновлене подання до Верховної ради про надання згоди на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності.

"Я дав час на усунення всіх недоліків. Упевнений, що цього тижня або наступного, подання на Дубневича буде повторно внесено до Генеральної прокуратури", - сказав Холодницький.

Раніше в ГПУ заявляли, що подання на Дубневича потрібно доопрацювати в частині доказової бази.

Нагадаємо, 30 січня 2019 року Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід ще трьом підозрюваним у можливому заволодінні 92,27 мільйонів гривень філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" у справі народного депутата Ярослава Дубневича.

Як писало РБК-Україна раніше, детективи НАБУ завершили розслідування так званої "газової справи народних депутатів Ярослава і Богдана Дубневичів" про заволодіння природним газом НАК "Нафтогаз України" в розмірі понад 308 млн кубометрів на суму понад 1,4 млрд гривень.

"Справа Дубневича": суд обрав запобіжний захід ще трьом підозрюваним у розкраданнях на УЗ Подання на Дубневича потребує суттєвого доопрацювання, - Сарган
Новини України Назар ХолодницкийСАПДубневич
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