Холодные ночи и дождливое воскресенье: прогноз на последние выходные сентября

Украина, Пятница 26 сентября 2025 18:00
Холодные ночи и дождливое воскресенье: прогноз на последние выходные сентября Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз на последние выходные сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

На выходных в Украине будет сухая прохладная погода, местами даже заморозки, воздух сможет погреться до +14+16 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

В Украине в субботу, 27-го сентября, будет сухо ночью, местами заморозки (кроме южной части), в течение дня температура воздуха составит +12+17 градусов, на юге +15+19 градусов.

В воскресенье, 28-го сентября, в северной части Украины, в западных областях, в Черкасской и Винницкой областях пройдут дожди из-за пакостного северо-восточного атмосферного фронта.

Однако на остальной территории все же удержится сухая погода.

Температура воздуха в воскресенье составит на севере и в центре +10+14 градусов, на западе +13+17, на востоке и юге +14+19 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве завтра, 27 сентября, ожидается сухая прохладная днем и холодная ночью погода.

Ожидаются ночью +2+5 градусов, местами заморозки 0-3 градуса в течение дня 27-го сентября воздух сможет погреться до +14+16 градусов.

А вот в воскресенье в столицу прибежит без приглашения с северо-востока атмосферный фронт и поэтому в столице станет облачно, сыро, появятся дожди, еще и похолодает, днем в воскресенье только +10+12 градусов.

Как мы писали ранее, уже до конца сентября в Украине возможны существенные синоптические изменения. Речь идет о резком похолодании и даже кое-где - снег. А 24 августа 2025 года урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило первый снег.

