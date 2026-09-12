Холодные батареи или еле теплая вода: как официально требовать перерасчет коммуналки

Отсутствие отопления, перебои с водоснабжением или недостаточная температура горячей воды являются основаниями требовать надлежащего качества коммунальных услуг. Если услуга не соответствует установленным требованиям, можно оформить акт-претензию.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу .

Как пожаловаться на некачественную услугу

Прежде всего потребитель должен в письменном виде обратиться к предоставлятелю услуг и сообщить о нарушении. Это можно сделать заказным письмом с уведомлением о вручении или лично. В последнем случае на своей копии обращение следует получить в канцелярии отметку о его получении.

После этого исполнитель коммунальной услуги или управляющий многоквартирного дома должен прибыть по вызову потребителя в сроки, определенные договором о предоставлении соответствующей услуги, но не позднее чем в течение суток с момента получения претензии.

По результатам проверки составляется акт-претензия в двух экземплярах. Один передают потребителю, второй остается у поставщика коммунальной услуги или управляющего дома.

Что делать, если поставщик услуг не соглашается

Если потребитель и представитель поставщика услуг не пришли к согласию по подтверждению нарушений, акт-претензия подписывается с замечаниями. Они являются неотъемлемой частью документа.

Результаты проверки качества предоставления коммунальных услуг можно обжаловать в суде.

Если представитель поставщика услуг не явился в течение суток или без обоснования отказывается подписывать акт-претензию, документ считается действительным, если его подписали не менее двух потребителей. При этом они должны указать свои ФИО, адреса и поставить подписи.

После этого акт-претензию нужно прислать поставщику коммунальной услуги или управляющему многоквартирным домом заказным письмом.

Куда обращаться, если проблему не решили

Если поставщик коммунальных услуг или управляющий многоквартирного дома в течение пяти рабочих дней после регистрации акта не дает ответа, потребитель вправе обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы по месту жительства.

Госпродпотребслужба отмечает, что механизм защиты прав потребителей предусмотрен Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах" и постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2018 года №1145.