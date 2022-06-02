Холодніше за норму: кліматологи підбили підсумки весни 2022 року в Києві

Середня температура повітря протягом календарної весни в Києві склала 8,4 градусів тепла. Це на 1,0 градус нижче за середні багаторічні значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Центральну геофізичну обсерваторію .

За даними кліматологів, весняні місяці, крім березня, були холоднішими за кліматичну норму, особливо квітень, який мав найбільше від’ємне відхилення - 1,9 градусів.

За весняний сезон у Києві було зафіксовано лише два температурні рекорди добової температури повітря.

Найхолодніше було 11 березня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 8,6 градусів морозу, а найтепліше - 12 травня, коли максимальна температура піднялась до 29,2 градусів тепла.

Кількість опадів у столиці за весну склала 87 мм, що становить 59% кліматичної норми. Весна 2022 року ввійшла у десятку найсухіших за час проведення спостережень.