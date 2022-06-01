Якою буде погода в червні: прогноз Укргідрометцентру на перший місяць літа

У червні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується 18-23 градусів тепла (в гірських районах 15-19 градусів). Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру .

Абсолютний максимум температури повітря - 32-38 градусів тепла, у південних та східних областях місцями 39-39,8 градусів тепла, в Карпатах та горах Криму 25-33 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 0-9 градусів тепла, в Карпатах, горах Криму, північних, північно-західних та східних областях місцями 0,3-3 градусів морозу, на високогір′ї Карпат до 5 градусів морозу.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), що в межах місячної норми.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15 градусів в бік підвищення відбувся 25 травня, що знаменує початок метеорологічного літа. Метеорологічна весна почалася 6 лютого і тривала 108 днів. Вона виявилась більше ніж на місяць тривалішою за кліматичну норму.

Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на два тижні пізніше середньобагаторічних показників. Найраніше за 141 рік спостережень воно розпочалось у 1996 році - 22 квітня, а найпізніше, у 1990 і 2001 роках - 7 червня.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.