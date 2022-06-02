Холоднее нормы: климатологи подвели итоги весны 2022 года в Киеве
Средняя температура воздуха в течение календарной весны в Киеве составила 8,4 градусов тепла. Это на 1,0 градус ниже средних многолетних значений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Центральную геофизическую обсерваторию.
По данным климатологов, весенние месяцы, кроме марта, были холоднее климатической нормі, особенно апрель, в котором было наибольшее отрицательное отклонение - 1,9 градусов.
За весенний сезон в Киеве было зафиксировано лишь два температурных рекорда суточной температуры воздуха.
Холоднее всего было 11 марта, когда минимальная температура опустилась под утро до 8,6 градусов мороза, а теплее всего - 12 мая, когда максимальная температура поднялась до 29,2 градусов тепла.
Количество осадков в столице за весну составило 87 мм, что составляет 59% климатической нормы. Весна 2022 года вошла в десятку самых сухих за время проведения наблюдений.
Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через 15 градусов в сторону повышения произошел 25 мая, что знаменует начало метеорологического лета. Метеорологическая весна началась 6 февраля и продолжалась 108 дней. Она оказалась больше чем на месяц продолжительнее климатической нормы.
Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на две недели позже среднемноголетних показателей. Раньше всего за 141 год наблюдений оно началось в 1996 году - 22 апреля, а позднее всего, в 1990 и 2001 годах - 7 июня.
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