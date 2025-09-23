Холод уже рядом: синоптик дала прогноз на 23 сентября и назвала дату изменения погоды в Украине

Несмотря на высокие градусы на северо-западе, на Волыни и Ровенщине ожидается похолодание. Там температура воздуха прогнозируется до +22 градусов. Там даже возможен дождь.

А вот в Киеве сегодня температура воздуха прогнозируется до +25 градусов и без осадков.



Похолодание

По данным Диденко, уже со среды, 24 сентября, в Украине прогнозируется масштабное похолодание.

"Дожди в ближайшее время пока будут концентрироваться на юго-западе Европы, в Украину не поднимутся, поэтому и возможный мокрый снег в Карпатах по предварительным прогнозам будет маловероятным", - написала она.