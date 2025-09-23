RU

Общество Образование Деньги Изменения

Холод уже рядом: синоптик дала прогноз на 23 сентября и назвала дату изменения погоды в Украине

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз на 23 сентября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 23 сентября, в Украине ожидается теплая сухая солнечная погода. Температура воздуха составит в течение дня до +29 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Несмотря на высокие градусы на северо-западе, на Волыни и Ровенщине ожидается похолодание. Там температура воздуха прогнозируется до +22 градусов. Там даже возможен дождь.

А вот в Киеве сегодня температура воздуха прогнозируется до +25 градусов и без осадков.

Похолодание

По данным Диденко, уже со среды, 24 сентября, в Украине прогнозируется масштабное похолодание.

"Дожди в ближайшее время пока будут концентрироваться на юго-западе Европы, в Украину не поднимутся, поэтому и возможный мокрый снег в Карпатах по предварительным прогнозам будет маловероятным", - написала она.

 

Погода в Украине

Напомним, ранее Диденко рассказывала, что по синоптической и календарной традиции "бабье лето" бывает в октябре. По ее словам, спрогнозировать, когда начнется "бабье лето" - нельзя.

Кроме этого мы писали, что 24 августа 2025 года урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило первый снег. Тогда же в горном селе на Буковине зафиксировали заморозки.

