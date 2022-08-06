ua ru
Сб, 06 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зінченко допоміг "Арсеналу" здолати "Крістал Пелас" на старті АПЛ: відео асисту українця

Новость на русском →
Лондон, Субота 06 серпня 2022 08:20
Зінченко допоміг "Арсеналу" здолати "Крістал Пелас" на старті АПЛ: відео асисту українця Фото: "Каноніри" святкують взяття воріт (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Впевненою перемогою над "Крістал Пелас" розпочав новий сезон англійської Прем'єр-ліги лондонський "Арсенал" із Олександром Зінченком у старті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 1-й тур

"Крістал Пелас" – "Арсенал" – 0:2

Голи: Мартінеллі, 20, Гуехі, 85 (автогол)

Після серії небезпечних атак "каноніри" повели в рахунку на 20-й хвилині завдяки стандарту. Сака подав кутовий на дальню стійку, де ніким неприкритий Зінченко головою скинув на лінію воротарського на Мартінеллі, а той головою спрямував м'яч у сітку.

"Пелас" міг відігратися після перерви. Зокрема, вихід віч-на-віч із Ремсдейлом змарнував хавбек Езе. Натомість Едегор із перспективного штрафного лише трохи не поцілив у ближню дев'ятку.

Розв'язка настала на 85-й хвилині. Це Сака з правого флангу змістився до карної зони, хитнув оборонця і прострілив, а центрбек "орлів" Гуехі невдало підставив голову й відправив м'яч у власні ворота.

Отже, "Арсенал" у новому сезоні АПЛ стартував із перемоги. У суботу 1-й тур продовжиться шістьма матчами. "Евертон" Віталія Миколенка вдома прийме лондонський "Челсі".

До слова, раніше пригадали головні віхи кар'єри Зінченка в складі "Манчестер Сіті".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Зінченко Арсенал Чемпіонат Англії
NEWS
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз