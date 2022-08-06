Зінченко допоміг "Арсеналу" здолати "Крістал Пелас" на старті АПЛ: відео асисту українця
Впевненою перемогою над "Крістал Пелас" розпочав новий сезон англійської Прем'єр-ліги лондонський "Арсенал" із Олександром Зінченком у старті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Англія, Прем'єр-ліга, 1-й тур
"Крістал Пелас" – "Арсенал" – 0:2
Голи: Мартінеллі, 20, Гуехі, 85 (автогол)
Після серії небезпечних атак "каноніри" повели в рахунку на 20-й хвилині завдяки стандарту. Сака подав кутовий на дальню стійку, де ніким неприкритий Зінченко головою скинув на лінію воротарського на Мартінеллі, а той головою спрямував м'яч у сітку.
"Пелас" міг відігратися після перерви. Зокрема, вихід віч-на-віч із Ремсдейлом змарнував хавбек Езе. Натомість Едегор із перспективного штрафного лише трохи не поцілив у ближню дев'ятку.
Розв'язка настала на 85-й хвилині. Це Сака з правого флангу змістився до карної зони, хитнув оборонця і прострілив, а центрбек "орлів" Гуехі невдало підставив голову й відправив м'яч у власні ворота.
Отже, "Арсенал" у новому сезоні АПЛ стартував із перемоги. У суботу 1-й тур продовжиться шістьма матчами. "Евертон" Віталія Миколенка вдома прийме лондонський "Челсі".
До слова, раніше пригадали головні віхи кар'єри Зінченка в складі "Манчестер Сіті".
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