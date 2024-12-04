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Ходжес рассказал, что станет переломным моментом в войне Украины против РФ

Украина, Среда 04 декабря 2024 08:28
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Ходжес рассказал, что станет переломным моментом в войне Украины против РФ Фото: экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес назвал переломный момент в войне в Украине. И ни одна система вооружений не является решающим фактором для него.

Такое мнение он высказал в комментарии для материала РБК-Украина.

"Единственным переломным моментом будет декларация о победе Украины как стратегическая цель Америки", - считает он.

По словам бывшего командующего, ни одна система вооружений, ни одна платформа, ни одна политика не являются решающим фактором.

"Однако одобрение использования Украиной ATACMS, Storm Shadow и SCALP по целям на территории России - важный шаг вперед, который дает Украине гораздо большие возможности для уничтожения штабов, логистики и артиллерии российской армии, что ослабит ее количественное преимущество", - отметил Ходжес.

Война в Украине

Война в Украине началась в 2014 году. В конце февраля 2022 года российские войска масштабно вторглись на территорию страны.

Об окончании войны в Украине уже не единожды высказывались должностные лица как в Украине, так и на Западе. Буквально в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что война в Украине может завершиться в следующем году, однако это зависит от воли и решений других лидеров.

При этом уже в начале декабря Зеленский заявил о новой фазе войны. Тогда он сказал, что война в Украине находится на новом этапе. В частности, ожидается, что зима усложнит боевые действия.

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