Ходжес розповів, що стане переломним моментом у війні України проти РФ

Екс-командувач армії США в Європі Бен Ходжес назвав переломний момент у війні в Україні. І жодна система озброєнь не є вирішальним фактором для нього.

"Однак схвалення використання Україною ATACMS, Storm Shadow і SCALP по цілях на території Росії - важливий крок уперед, який дає Україні значно більші можливості для знищення штабів, логістики та артилерії російської армії, що послабить її кількісну перевагу", - зазначив Ходжес.

"Єдиним переломним моментом буде декларація про перемогу України як стратегічна мета Америки", - вважає він.

Війна в Україні

Війна в Україні розпочалася у 2014 році. Наприкінці лютого 2022 року російські війська масштабно вторглися на територію країни.

Про закінчення війни в Україні вже не раз висловлювалися посадові особи як в Україні, так і на Заході. Буквально наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський заявляв, що війна в Україні може завершитись наступного року, проте це залежить від волі та рішень інших лідерів.

При цьому вже на початку грудня Зеленський заявив про нову фазу війни. Тоді він сказав, що війна в Україні перебуває на новому етапі. Очікується, що зима ускладнить бойові дії.

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