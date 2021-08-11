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В штабі ООС повідомили подробиці обстрілу цивільних у Новоселівці, відкрита кримінальна справа

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Середа 11 серпня 2021 11:50
В штабі ООС повідомили подробиці обстрілу цивільних у Новоселівці, відкрита кримінальна справа Фото: на Донбасі обстріляли цивільних у Новоселівці (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

За фактом обстрілу цивільної інфраструктури населеного пункту Новоселівка Друга на Донбасі відкрите кримінальне провадження. Через дії бойовиків загинув місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Окупанти стріляли із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122-мм.

Внаслідок обстрілу постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців. Вибухами пошкоджені прилеглі домогосподарства.

"Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець 1935-го року народження. Про зазначене повідомлено СММ ОБСЄ. За даним фактом порушене кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки обстрілу цивільних у Новоселівці (facebook.com/pressjfo.news)

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