Хотят собрать с оккупации по максимуму. Россияне вводят "налоги" на транспорт и имущество

По словам Федорова, россияне объявили о ведении "налога" с 1 января.

"Интересно, что людям об этом сообщили за неделю до налогообложения. И поспешили "утешить": в 2024 году транспортный налог будут платить только юридические лица, имеющие в собственности грузовики с мощностью двигателя более 155 лошадиных сил", - добавил городской голова.

Россияне, как отметил Федоров, спешат собрать с временно оккупированных территорий по максимум.

Репрессии в оккупации

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты ведут захватнические действия и заставляют людей отказываться от украинского гражданства на временно оккупированных территориях. В случае отказа от российского триколора и других документов террористы могут прибегать к угрозам и шантажу.

В частности, в поисках подполья враг регулярно проводит в оккупации рейды, сопровождающиеся репрессиями и запугиванием гражданского населения.

С начала 2024 года враг планирует запретить на оккупированных территориях движение автотранспорта с украинскими номерами, а также будет отказывать в медицинском обслуживании отказавшимся от триколора украинцам.