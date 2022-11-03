Хотят ввести в заблуждение. В Херсонской ОВА объяснили действия оккупантов в городе

Сняв российский флаг со здания Херсонской облгосадминистрации и убрав военных с части блокпостов, оккупанты могут специально создавать иллюзию того, что они покидают город.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Оккупанты создают иллюзию, что якобы они покидают Херсон - из города убрали вражеские блокпосты и военных РФ стало меньше. Так они хотят ввести нас в заблуждение. Херсонцы, если остаетесь во временно оккупированном городе, вы должны позаботиться о своей безопасности. Подготовьте тревожный чемодан, запасы продовольствия и укрытия", - призвал он.