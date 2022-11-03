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Хотят ввести в заблуждение. В Херсонской ОВА объяснили действия оккупантов в городе

Фото: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич (facebook.com)
Автор: Антон Малиновский

Сняв российский флаг со здания Херсонской облгосадминистрации и убрав военных с части блокпостов, оккупанты могут специально создавать иллюзию того, что они покидают город.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Оккупанты создают иллюзию, что якобы они покидают Херсон - из города убрали вражеские блокпосты и военных РФ стало меньше. Так они хотят ввести нас в заблуждение. Херсонцы, если остаетесь во временно оккупированном городе, вы должны позаботиться о своей безопасности. Подготовьте тревожный чемодан, запасы продовольствия и укрытия", - призвал он.

Напомним, что 3 ноября стало известно, что из здания облгосадминистрации в Херсоне исчез российский флаг .

Также сообщалось, что российские оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном Скадовске.

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