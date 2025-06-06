Хотят выйти на новый уровень. Оппозиция РФ ведет тайный диалог с Украиной, - Politico

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий российского оппозиционера и бывшего политзаключенного Владимира Кара-Мурзу изданию Politico .

По его словам, переговоры российских оппозиционеров с украинскими чиновниками не были "публичными".

"Мы хотели бы вывести их на самый высокий уровень", - отметил Кара-Мурза после совместного выступления перед членами Европейского парламента в Брюсселе с вдовой бывшего лидера российской оппозиции Юлией Навальной.

В свою очередь, российский оппозиционный политик Илья Яшин призвал Евросоюз выступить посредником между "демократическим движением России" и украинским правительством.

"Мы хотим начать этот диалог с Украиной. Мы не враги для Украины и хотим сохранить ее независимость", - заявил он.

В издании отметили, что российские диссиденты продвигают идею о том, будто полномасштабное вторжение РФ в Украину - это война диктатора Владимира Путина, в которой обычные россияне "являются такими же жертвами, как украинцы".

Кара-Мурза в апреле оскандалился на слушаниях во французском Сенате, заявив, что россияне и украинцы "одинаковые, имеют "почти один язык, одну религию и столетия общей истории". В Украине и странах бывшего СССР с гневом встретили его слова, обвинив оппозиционера в расизме и империализме. Позже Кара-Мурза сказал, что эта фраза была вырвана из контекста.

Обмен заключенными между РФ и Западом

В августе 2024 года западные страны провели обмен заключенными с Россией. РФ освободила американских и немецких журналистов, а также российских оппозиционеров. В ответ западные страны освободили российских шпионов, сотрудников ФСБ под прикрытием и киллеров.

Переговоры по обмену длились более двух лет. Среди освобожденных из российских тюрем оказались оппозиционеры Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин. Они заявили, что их никто не спрашивал, согласны ли они на обмен.