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Хотят выиграть время: эксперт объяснил активные атаки России на Соледар

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Украина, Четверг 12 января 2023 10:51
Хотят выиграть время: эксперт объяснил активные атаки России на Соледар Фото: эксперт объяснил активные атаки России на Соледар (GettyImages)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Россиянам важно не только и не столько овладение Бахмутом и Соледаром, сколько недопущение украинской атаки на других направлениях. Создавая давление в районе этих городов, агрессор заставляет наше командование бросать туда резервы, которые можно было бы задействовать на других участках фронта.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал профессор кафедры гуманитарных наук Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного Андрей Харук.

Например, как говорит он, в районе Кременной или для потенциального большого прорыва на Мелитополь - Бердянск.

"На мой взгляд, ценой гибели этих тысяч "вагнеровцев" россияне покупают себе время для подготовки мобилизованных. Пока эти мобилизованные проходят подготовки, агрессор пытается не дать нам развернуть какую-либо крупную наступательную операцию. Собственно, этим постоянным давлением на Соледар и Бахмут противник хочет сковать наши силы и продержаться до тех пор, пока на фронт попадут "чмобики", - предположил Харук.

Говоря о перспективах оккупантов захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей, эксперт проводит историческую аналогию времен Вермахта и СССР. В 1941 году Гитлер начинает войну против Советского союза на трех больших стратегических направлениях группами армий "Север", "Юг" и "Центр". Два года спустя, в 1943 году, Вермахт был способен организовать наступательную операцию только на одном относительно узком отрезке фронта – это битва на Курской дуге – больше ресурсов не хватало.

"Мы экстраполируем это на нашу ситуацию. Февраль 2022 года – российские войска тремя широкими направлениями ударили по территории Украины. И уже сейчас они способны организовать только одну локальную операцию в районе Бахмута – Соледара. А что произошло спустя два года после Курской битвы с Гитлером и Вермахтом мы знаем", - напомнил Харук.

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что битва за Соледар важна, поскольку преимущество врага на этом плацдарме позволит ему выйти на новые рубежи - Славянск и Краматорск.

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